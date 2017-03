Surfilaager 2017 toimub 13.-16. juulil uues kohas!

19. järjestikust aastat toimuv Surfilaager on oma olemuselt elustiilifestival, mis pakub akttivset looduskeskset puhkust koos hea muusika, maitsva toidu ja meelelahutusega mõnusas seltskonnas. Lisaks surfile saab harrastada sporti alates joogast lõpetades rannavõrkpalliga. Tulla tasub kogu perega, sest lastel on oma festivaliprogramm ning ka kuulekad lemmikloomad võib kaasa võtta.

Helen Unt (vasakul)

«Selle aasta üks uuendustest on kindlasti asukoht. Sel aastal kolime üritusega Pärnumaale värskelt avatud Valgeranna Puhkekeskusesse, et külastajatele vaheldust pakkuda. Valgerannas on head võimalused surfiõppeks ka algajatele ning imekaunis rand, kus puhata,» selgitas Surfilaagri peakorraldaja Helen Unt. «Oodatud on nii vanad surfisõbrad kui uued huvilised, sest tihe programm sisaldab muuhulgas tasuta surfikoolitusi!»

Piletite eelmüük algab täna. Esimesed 100 festivalipassi pannakse müüki soodsa 29 euroga.