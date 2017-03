Endine kriminaalpolitseinik: keegi varjab Madeleine McCanni röövijat

Ligi nelja-aastane Madeleine McCann kadus Portugalis Praia da Luzi kuurortis 2007. aasta 3. mail kui pere oli samas läheduses restoranis söömas, kuid tüdruk koos noorema õe ja vennaga magas suvituskorteris, edastab mirror.co.uk.

Madeleine McCann / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Endine kriminaalpolitsenik ja hilisem eradetektiiv, 60-aastane Edgar on veendunud, et keegi kaitseb kuskil Madeleine’i röövijat või röövijaid, lisades et tõenäoliselt on tegemist inimröövidega tegeleva gängiga.

«On tõenäoline, et röövija on kellelegi oma saladuse paljastanud, selleks võib olla kas sugulane või sõber. Isikul, kellel on Madeleine’i röövimise ja ta edasise elu kohta andmeid, on aeg välja ilmuda,» teatas Edgar.

Dave Edgar on veendunud, et vanemad ei valeta oma tütre röövimise kohta, sest Madeleine’i kaasa viimine oli hoolikalt ette valmistatud, alguses tüdruku röövimises kahtlustatud kahe isiku tegutsemise kohta ei ole leitud andmeid, röövi motiiv oli seksuaalne ning Madeleine võib suure tõenäosusega seni elus olla.

Madeleine McCanni otsimiskuulutus / CHESNOT/SIPA/CHESNOT/SIPA/Scanpix

Edgar loobus Madeleine McCanni juhtumi uurimisest 2011. aastal, andes selle edasi teistele uurijatele, kuid ta on jälginud uurimise kulgu ja aidanud lapse vanemaid Kate ja Garry McCanni eraviisiliselt.

Gerry ja Kate McCann / PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Scanpix

Kui Madeleine 2007. aasta mais kadus Portugalis Praia da Luzis Ocean Clubi suvituskorterist, mida McCannid üürisid, teatas Portugali politsei, et ema ja isa on arguidos ehk kahtlusalused.

Portugali detektiiv Goncalo Amaral andis välja raamatu, milles ta süüdistab McCanne oma tütre surma põhjustamises ja selle hilisemas varjamises. McCannid lootsid kohtu kaudu keelata selle raamatu müügi, kuid see ei õnnestunud.

Dave Edgari teatel kontrollis ta kõiki fakte, mis ilmnesid seoses tüdruku kadumisega ning mitte ükski neist ei viidanud, et vanemad oleksid ta kadumisega seotud.

«Võtsin arvesse kõiki faktoreid nagu motiiv, ettevalmistus ja võimalus, kuid mitte midagi ei näita, et vanemad oleksid midagi varjanud, vassinud või kinni mätsinud,» lisas inglane.

Egdar ja ta meeskond uurisid kahte võimalikku röövijat, Raymond Hewletti ja Euclides Monteirot. Esimene oli Portugalis elanud, kuid Ühendkuningriigis süüdi mõistetud pedofiil, kes elas McCannide üüritud suvituskorteri lähedal. Ta suri 2010. aastal 64-aastasena Saksamaal vähki.

Monteiro oli narkomaan ja kunagine Ocean Clubi töötaja, kes hukkus 2009. aastal traktoriõnnetuses.

Dave Edgar on kuulnud kümmekond teooriat, mis võis Madeleine McCanniga juhtuda. Tüdruk võis ise omapäi jalutama minna ja ta rööviti siis või jäi ta auto alla, hukkus ja ta alla ajanud isik võttis ta kaasa ja mattis maha. Võimalik, et tüdruk nägi ta vanemate vara vargust ja varas viis ta kui tunnistaja kaasa või keegi tahtis teda oma tütreks.

«Madeleine’i kaasa viinud isikul oli tegutsemiseks vähe aega, kuna vanemad olid lähedal restoranis. Tõenäoliselt oli see rööv ettevalmistatud ning McCannide elukohta ja tegevust oli mõnda aega jälgitud. Tavaliselt ei hoita sellist saladust endale, kuna see on liiga raske koorem kanda ja see usaldatakse lähedastele. Sellel lähedasel on aeg päevavalgele astuda ja tõde avalikuks teha,» sõnas endine kriminaalpolitseinik.

Tema arvates ei aita sellel juhtumil raha tõde paljastada, kuid südametunnistusele koputamine võib seda teha.

Röövija või röövijad on võinud samal viisil rünnata kuskil veel ja võivad seda teha ka tulevikus, eriti veel siis, kui tegemist on professionaalse inimröövigängiga.

Edgar on veendunud, et Madeleine on seni elus, olles nüüd 13-aastane ja ta võib olla Portugalis kellegi vangistuses, sest mitte ükski niidiotsi ei viita, et ta võidi välismaale viia, kuigi selle kohta tuli vihjeid nii Briti kui Portugali politseile.

Ta lisas, et maailmas on mitmeid lapseröövijuhtumeid, milles vangistatud pääsevad aastaid hiljem põgenema ja toovad oma loo päevavalgele.

Kümne aastaga on Madeleine McCanni otsimisele kulutatud üle 12 miljoni naela (üle14 miljoni euro), kuid uurimine lõpeb oletatavalt mais, mil Briti ja Portugali politsei selle juhtumi tarbeks eraldatud lisasummad otsa saavad.