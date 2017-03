Sotsiaalmeedias kritiseeritakse neid, keda Londoni rünnak «külmaks» jättis

Ühel pildil on näha ka oletatavalt mosleminaist, kes uurib oma mobiiltelefoni ja keda tundub toimunu külmaks jätvat.

/ Twitter

Twitteri kasutaja Texas Lone Star pani üles foto tekstiga «mosleminaisele ei läinud terrorirünnak korda, ta jalutab kannatada saanud mehest mööda, vaadates telefoni».

Pildi juures on hashtagid #PrayforLondon ja #BanIslam.

Teisel sotsiaalmeediasse jõudnud pildil on näha valgenahalist meest, kes samuti liigub rünnakus kannatada saanu juurest mööda nagu talle see kõik korda ei läheks.

Kolmandal samalaadsel pildil on Westminsteri sillal näha liikumas oletatavalt Jaapani, Hiina või Kagu-Aasia päritolu naist, kes samuti ei sekku.

Samas on ka neid kommenteerijaid, kes arvasid, et asjatundmatud ei tohigi kannatanuid abistada, kuna nad võivad vigastusi suurendada.

Kriitikute sõnul on sotsiaalmeedia vahend, mille abil saab olukorras luua nii positiivse kui negatiivse pildi ning nüüdsel juhtumil näidati mitut inimest negatiivses valguses.

Twitteri kasutaja @rashedalyoha sõnas, et mitte keegi ei häbista valgenahalist meest, samas oletatavalt mosleminaine sattus kriitika alla.

Veel üks kasutaja RogueBennyBen kirjutas, et inimestel on õigus käituda nii, nagu nad käituvad ning sündmuspaigas oli kannatanuid aitamas palju inimesi. Sillal oli ka neid, kes leidsid et ei ole vaja sekkuda ning neid ei tuleks selle eest kritiseerida.

Londoni rünnakus kaotas elu neli inimest ja umbes 40 sai vigastada, Briti politsei arreteeris juhtumiga seoses seitse inimest.