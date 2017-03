Elu24 video! Kevadised moesuunad ehtekunstis ja Birgit Skolimowski inspireerivad pusled ja choker'id

"Meie jaoks on alati väga oluline uute trendide loomine ja täna võib selgelt välja öelda, et Eesti ehtedisain on muutunud trendiks. Meie soov on, et Eesti andekate kunstnike looming oleks lähemal moeteadlikule kliendile ning kõik see on väärikalt presenteeritud nii meile endile kui ka välismaisele disainiaustajale. Kaunis ehteloome on igas väikses detailis piece of art. Ilusates ehtes on maagilised sõnumid maailmale," võtavad projekti kokku Goldtime juveeliosakonna ostujuhid Aveli Kippari ja Kristiina Kõllo.

Birgit Skolimowski "puslede" seeria on täienenud. Värelevatest ja tärkavatest puulehtedest ning kevade värvidest on just uued "pusled" saanud liikuva kuju ja uued põnevad vormid. Uus, peagi ilmavalgust nägev kollektsioon "Choker" on Birgiti suviste näitusetööde mugavdamine - tihtipeale ei ole näitusetööd kantavad, kuid uued trendikad kaelaehted on segu romantikast ja lihtsusest. Nende esmaesitlus oli just Tallinn Fashion Weekil.

Vaata ülevalt videost intervjuud ja alt ülevaadet moelavalt!