Electric Café peaesinejaks on tehnokunn Truncate USA-st!

Truncate (Droid Behavior, LA/USA) on Los Angeleses baseeruva techno produtsendi David Florese üks artistinimedest. Truncate-projektiga keskendub muusik sügavama ja toorema techno helistike mängumaadele ning on saanud toetust sellistelt tegijatelt nagu Ben Klock, Marcel Dettmann, Chris Liebing, Speedy J, DVS1, Luke Slater, Ben Sims jpt. Truncate tuuritab regulaarselt technolavadel üle maailma, olles saanud mängida sellistes klubides ja festivalidel nagu Berghain (Beriin), Fabric (London), Concrete (Pariis), The Movement Festival (Detroit), Womb (Tokyo), Dimensions Festival (Horvaatia), Awakenings (Amsterdam), Output (New York) jne.

Pidev produktsiooni ja remixi töö ning ülemaailmsed tuurid on Truncate’i ja Droid Behaviori pannud LA technokaardile.

Truncate / Ööklubi 9/11

Truncate’ile annavad hoogu kodumaised tehnokangelased:

Denis Punch, veteran DJ, produtsent ja promootor, kes on kodumaisele tehnomuusikas skeenele vürtsi andnud juba aastast 1996, keskendudes techno/dub/deep/minimal/electro saundidele, mida demonstreerib mees ka Raadio 2-e saates «Electric Café». 17. märtsil astub Punch klubis 9/11 pulti tähistamaks oma 40. sünnipäeva. Muide, esimesed 40 külalist saavad sünnipäevalapselt tasuta sünnipäevamuffini!

Artur Lääts, technopidude sarja MYRK kaaslooja ning resident DJ, kes võtab oma missiooniks viia kuulaja iga setiga sügavale rännakule technomaailma mitmekesistele tahkudele.

Siim-K, teenekas DJ, kes on mänginud mitmetel reividel ja kelle saundi iseloomustavad hoolikalt valitud ning sügavad ja intentsiivsed biidid. Alates 2016. aastast korraldab Siim koos sõpradega technopidude sarja «KorterRoom».

Truncate Facebookis. ja Beatportis.