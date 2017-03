Video: CNNi saatejuht sõi kaamera ees inimaju

Saate «Believer with Reza Aslan» tegija oli Indias Uttar Pradeshis, kus kohtus Aghori ususekti esindajatega, keda on vähem kui 100 inimest, edastab The Independent.

Rituaali käigus sõi ta inimaju, jõi inimkoljust uimastavat jooki, määris end kremeeritu tuhaga ning guru loopis teda väljaheitega.

Hindudest kriitikute sõnul jättis Aslani saade hindusimist täiesti vale mulje. USA kongressi ainus hindust liige Tulsi Gabbard teatas Twitteris, et talle tekitas CNNi saade külmavärinaid, kuna selles edastati hindusimist täiesti vale pilt, mille kohaselt on hindud kannibalid.

Aslanil tekkis selle ususekti esindajaga sõnelus ja hindu teatas, et lõikab välismaalasel pea otsast kui ta liiga palju räägib.

CNN dokumentaalsaate reklaamis kirjeldati Aghori ususekti liikmeid kui kannibale, sest nad söövad loomulikul teel surnud inimeste liha.

Aghori sekti arusaamade kohaselt aitavad nende rituaalid lõhkuda tabusid, mis puudutavad kehavedelikke, seksi ja surnuid.

Paljud selle sekti liikmed elavad kalmistutel, tarbides kanepit, et nad oleksid pidevalt meditatiivses seisundis.

Nad kummardavad jumal Šivat, kuid samas on nende tavad, kombed ja uskumused peavoolu hinduismist väga erinevad. Hinduiste on maailmas umbes üks miljard, hinduism on maailmas tähtsuselt kolmas treligioon.

«Aslan ja CNN valasid hindusimi sopaga üle, näidates valeinfot India, hindude, karma ja reinkarnatsiooni kohta. Lisaks nimetati hindusid kannibalideks, mida nad kindlasti ei ole,» lisasid kriitikud.

Aslan kaitses end Facebookis ja selgitas, et ta ei öelnud, et Aghori sekt on põhivoolu hinduism, vaid äärmussekt, mis ei järgi põhivoolu.