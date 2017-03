Facebooki boss Mark Zuckerberg saab teist korda isaks

Miljardär teatas neljapäeval oma Facebooki lehel, et nende perre sünnib teine tütar.

Paari peres kasvab juba 15 kuu vanune tütar Maxima.

«Maxi saamine oli meile väga raske ja me ei teadnud, kas oleme võimelised veel üht last saama. Kui Priscillaga teada saime, et ta on jälle beebiootel, lootsime esmajärjekorras, et laps oleks terve. Minu järgmine lootus oli see, et ta oleks tüdruk. Minu arvates pole paremat kingitust kui õe omamine ja ma olen ääretult õnnelik, et Max ja meie tulevane laps kuuluvad teineteise ellu,» seletas Zuckerberg.

«Ma kasvasin üles kolme õega ja tänu nendele oskan õppida tarkadelt, tugevatelt naistelt. Nad polnud ainult mu õed, vaid ühed parimad sõbrad. Nad on kirjutanud raamatuid, paistnud välja esinemistes, muusikas, spordis, kokkamises ja oma karjäärides. Nad näitasid mulle, kuidas võistelda ja hiljem koos naerda,» sõnas mees.

Zuckerberg lisas, et ka tema abikaasa Priscilla kasvas üles kahe õega. «Nad õpetasid talle perekonna tähtsust, teiste eest hoolitsemist ja töötegemist. Nad toetasid teineteist esimese generatsiooni ülikooliõpilastena ning meditsiinis ja äris karjääri tehes. Neil on nii palju oma nalju - selliseid, mida mõistavad ainult õed. Me oleme kõik paremad inimesed tänu naistele oma elus - õdedele, emadele ja sõbrannadele. Me ei suuda ära oodata, mil meie perre saabub uus liige ja me saame anda parima, et kasvatada temast veel üks tugev naine.»