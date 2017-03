Milline näeb välja noor Kersti Kaljulaid?

Pildil näeb Kaljulaid välja professionaalne nagu alati. Tal on seljas valge triiksärk ning selle peal viks ja viisakas must pintsak. Küll aga on toona veel noor karjääritegev tulevane president olnud eksperimendialtim oma juustega. Peanupp on fotol oleval tulevasel presidendil punakat tooni ning seong õige lühikeseks lõigatud.

Üldjoontes on aga naine jäänud truuks oma stiilile. Lihtne, kuid konkreetne!