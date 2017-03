Raivo E. Tamm oma lahkunud õpetajast: Kalju Komissarov oli katus minu pea kohal

Näitlejad mälestasid heade sõnadega esmaspäeval lahkunud õpetajat ja lavastajat Kalju Komissarovit.

«Minu jaoks oli ta inimene, kes tõi korralikult kahe jalaga maa peale ja õpetas reaalselt asju nägema,» ütles Närep.

Raivo E. Tamme kursuse jaoks oli Komissarov võtmetähtsusega inimene.

«Meie olime tema esimesed õpilased. Mul on kooliajast meeles see, et ta tõi meile hästi palju erinevaid lektoreid ja õppejõude. Võib hakata mõtlemagi, et kes siis meie õpetaja oli, kas Merle Karusoo või Aarne Üksküla... No tegelikult ikka Kalju Komissarov. See kõik, mis ta tegi... Ta oli ikkagi katus meie pea kohal ja ma jään elu lõpuni ütlema, et ma olen Kalju Komissarovi õpilane,» sõnas Tamm.

Vaata intervjuud TV3 videost!