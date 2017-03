Emma Watson on segaduses: mis on mu tissidel pistmist feminismiga?

Watson, kes on ÜRO naiste hea tahte saadik ja üks kampaania HeForShe algatajatest, poseeris ajakirjas Vanity Fair ilma rinnahoidjata, kehakatteks vaid hõredavõitu bolero. Watsoni arvates on kriitika absurdne.

«Mulle ilmneb pidevalt, kui palju levib feminismi kohta väärarusaamu ja valestimõistmisi. Feminismi eesmärk on anda naistele valik. Feminism pole kaigas, millega teisi naisi peksta, vaid selle mõte on vabadus, vabanemine ja võrdsus. Ma ei saa üldse aru, mis on mu tissidel pistmist feminismiga. See on väga segadusseajav,» tunnistas Watson.

«Ma olen segaduses. Enamik inimesi on segaduses. Ma olen pidevalt vaikses hämmelduses,» lisas ta.