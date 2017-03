«Kaunitar ja koletis» on esimene Disney film, kus on avalikult gei tegelane!

Disney animafilmi põhjal valminud linateoses mängivad Emma Watson (Belle), Dan Stevens (Koletis), Luke Evans (Gaston) ja Josh Gad (LeFou). Ajalooline stseen on seotud Joshi tegelaskujuga, selgitas režissöör ajakirjas Attitude.

«LeFou on tegelane, kes ühel päeval tahab olla Gaston ja teisel päeval tahab suudelda Gastoni. Teda ajab segadusse, mida ta täpselt tahab. Ta on alles aru saanud, et tal on säärased tunded. Josh suudab selle väga peenelt välja mängida,» seletas Condon.

«See on teema, mis saab lõpus tasutud, kuid ma ei taha seda välja rääkida. Kuid tegemist on kena, eksklusiivselt gei hetkega Disney filmis,» lisas režissöör.