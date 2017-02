Jimmy Kimmel selgitas Oscari-fiaskot: seisin seal nagu idioot, aga samas hoidsin naeru tagasi!

49-aastane Kimmel istus saalis Matt Damoni kõrval, kui Damon kuulis, kuidas lavakorraldaja ütles, et välja hõigati vale nimi.

Jimmy ootas, millal saatejuht asja lahendama asub, kuni tal tuli meelde, et see on tema töö.

«Ühtäkki on laval kahe filmi produtsendid ja jumal teab, kes on millisest filmist! Mina seisan seal nagu idioot ja tunnen neile kaasa, kuid samas üritan kõigest hingest naeru tagasi hoida,» meenutas Kimmel.

Kimmelit üllatas, et inimesed kahtlustasid, et tegu võis olla tema korraldatud vembuga.

«Kui ma oleks sellel hetkel mingit trikki üritanud, poleks ma sinna ümbrikusse valet nime pannud, vaid seal oleks olnud poe Bed Bath and Beyond kupong või midagi sellist,» naljatas Kimmel.

Vaata pikemalt videost: