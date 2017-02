Pildid: nädalavahetusel toimus vinge Tallinn Motor Show projektitsiklite konkurss

Eelmise aasta projektitsiklite konkursi edust tingituna selgitati ka tänavu välja «Rahva lemmik», kus enim hääli kogunud eksponaat sai auhinnaks 1000 eurot.

Konkursil said osaleda kõik ümber- või iseehitatud, restaureeritud rollerid, mootorrattad, ATV-d, quadid jms. Siia hulka kuulusid ka võidusõidutsiklid.

Juba on ka teada esimesed uudised eelmisel aastal suurte väljapanekutega messil osalenud Harley-Davidson’ilt ja KTM’ilt.

Esimesena mainitud Ameerika suurtootja esitles oma matkatsikleid, millel on peal ajaloos juba üheksas Big-Twin klassi mootor Milwaukee-Eight™ ning lisaks nendele oli Saku Suurhallis väljas ka põhjalikult uuendatud esi- ja tagavedrustusega varustatud 2017 H-D touring-tsiklid. KTM tõi aga rahva ette KTM 1290 Adventure S, KTM 1090 Adventure R ja KTM 125 Duke tsiklid.

Nädalavahetusel jagub Saku Suurhallis kuhjaga tegevust, kuna kõik suuremad mootorrataste, mopeedide ja ATV-de tootjad ning lisavarustuse müüjad tõidühe katuse all välja oma parima mudelivaliku.

Tallinn Motor Show on alati parim koht, kust hankida endale algavaks hooajaks uus mootorratas või täiendada varustust. Samuti on see ka suurepärane võimalus sõpradega kohtumiseks, uute sidemete sõlmimiseks või oma mootorrattaseikluse alustamiseks.

Mootorrattamessi programm oli mõlemal päeval kavandatud selliselt, et huvitavat vaatamist jagus nii täiskasvanutele, noortele kui ka lastele – igaühele midagi põnevat!

Võimalusi leidus ka erinevateks proovisõitudeks.

Tallinn Motor Show korraldajaks on MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon.

