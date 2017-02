Video: mis juhtus Nicole Kidmani kätega?

Filmifännid jälgivad pingsalt staare, nende rõivaid ja käitumist ning ka nüüd pandi tähele pisiasju, mida jagati sotsiaalmeedias.

Lisaks parima filmi väljakuulutamise apsakale, milles alguses kuulutati parimaks «La La Land», kuid siis parandati, et see on «Moonlight», pandi tähele ka Nicole Kidmani kummalisi käsi ja ta plaksutamisstiili.

Keith Urban ja Nicole Kidman / Mike Blake/Reuters/Scanpix

Austraalia päritolu näitlejanna jäi mitmel korral kaamerasse kui ta plaksutas ja teda näinute arvates oli staaril plaksutamisega probleeme.

«Mis on Nicole Kidmani kätega juhtunud? Juba kümnesekundilises klipis on näha, et tal on plaksutamisega raskusi, samas teised plaksutavad tavaliselt. Ka ta mees Keith Urban plaksutab normaalselt,» kommenteeriti sotsiaalmeedias.

Nicole Kidman ja Keith Urban / Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Veel üks isik kirjutas, et Kidmanil ei olnud küünelakk vist täiesti kuivanud, et ta nii kummaliselt plaksutas.

Veel arvati, et staaril on käevigastus, mille tõttu ta sai kasutada vaid osa kätest.

Oli ka neid, kes arvasid, et Kidman lihtsalt unustas, kuidas plaksutatakse või siis näitas kummalise plaksutamisega, et talle midagi ei meeldi.