Suurbritannia praegu ühe edukaima tüdrukute bändi Little Mix lauljanna Jade Thirlwallil juhtus väike äpardus. Nimelt ajas naine sassi kleidi tagumise ning esipoole, ja käis terve päev erinevatel pressiüritustel kleit valetpidi seljas.

Alles tunde hiljem teavitas lauljannat läbi Twitter üks fänn, kuidas kleit tegelikkuses mõeldud kandma on. Jade lähenes asjale huumoriga ning vastas läbi Twitter, et ta tõepoolest arvas, et lukk käib ettepoole.

No mis sa teed! Võib kõigil juhtuda!

I am HOWLING I had no idea but I did think it was odd to have the zip at the front and I wore it like that all day Xjadex https://t.co/JbvnmcEYrH