«Ei tohi vanemaid inimesi niimoodi nutma ajada» ehk Vaata, mida arvasid külalised kontserdist

«Jaak Printsi lavastuse kohta ütleksin, et ei tohi vanemaid inimesi niimoodi nutma ajada,» muheles riigikogu esimees Eiki Nestor. Ta lisas: «See läks ikka hinge küll!»

Vastates küsimusele, kas kontsert peaks olema lõbusam, kergem või humoorikam, leidis kultuuriminister Indrek Saar, et aastate jooksul on olnud ka humoorikaid kontserte. «Eks see on iga lavastaja käekirja küsimus ja igas asjas võib näha ka helgemat poolt.»

Näitleja Ülle Lichtfeldti sõnul jälgis tema presidendi kõne ajal – puhtast professionaalsest kretinismist –, kuidas riigipea aasta tähtsaima kõne esitamisega toime saab. «Mina olen uhke meie presidendi üle,» võttis ta asja kokku.