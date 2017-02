Elu24 video! Koit Toome: plaanime finaaliks lugu veel edasi arendada ja timmida

«Ma tean, et Nike'il on Ameerikas selline veebisait, kus sa saad endale ise disainida ketsid,» rääkis muusikuna tuntud Koit Toome, et ise ketse disainida oli päris lahe. «Pole endale ise kunagi varem disaininud.»

Kas varsti on oodata Koidult ka enda disainitud esinemiskostüüme? «Ei-ei, päris kindlasti ma võin öelda ei,» rõhutas mees naerdes lausa mitu korda.

Koit ja Laura astuvad Eesti Laulu finaal-show'l looga «Verona» üles teisena. Kas tegemist onhea positsiooniga? «On nii nagu on. Ma ei tea, kas see loositi või kuidas see käis, aga kui teised, siis teised. Võib-olla ise oleks kuskil rohkem keskel või tagapool olnud,» tunnistas Koit.

Eesti Laul finaali osalejate järjekorra loosimine / Eero Vabamaegi/

«Ma olen võõreldes Lauraga sotsiaalmeedia koha pealt puine, aga olen tähele pannud küll, et ammu ei ole niimoodi toimunud, et inimesed on tänaval ja kontserditel juurde tulnud ja öelnud, et meil on nii äge lugu,» tunnistas muusik, et ta küll sotsiaalmeedias ise fännide poolehoidu jälginud ei ole, aga esinemistel annab see tunda.

«Viimasel kontserdil, kus Laurat ei olnud ja üksi esinesin, siis rahvas hakkas «Veronat» nõudma. On tore sellist toetust tajuda. Tundub, et paljudele inimestele meeldib see lugu ja see on äge,» rääkis Koit.

Elu24 Live: Anu Saagim`il käisid külas Koit Toome ja Laura Põldvere / Eero Vabamägi

Finaaliks on Koidul ja Laural mõttes ka muutused - plaanitakse lugu edasi veel arendada ja timmida. «Visaalselt ka huvitavamaks teha,» lisas muusik, et natukene on veel aega selle peale mõelda.

Vaata videost!