Video: tuntud näitlejanna kihlus kuulsa vangiga

Williamson on üles astunud tuntud Briti draamasarjades «Emmerdale» ja «Coronation Street», edastab The Sun.

Paula Williamson / Scanpix

Charles Bronson on Ühendkuningriigi üks kuulsamaid vange, kes esimest korda jõudis trellide taha 1974. aastal, kuid ta jätkas kuritegelikku elu. Hiljem anti ta kohtu alla ja mõisteti süüdi röövides, väljapressimistes, vägivallas, peksmises ja tapmises, saades lõpuks eluaegse vangistuse.

Charles Bronson / wikipedia.org

Bronson sõnas mitmel korral kohtus, et ta kaotab vahel enda üle kontrolli ja selle tõttu pani mitmed kuriteod toime. Lisaks vanglale on Bronson olnud ka psühhiaatriahaiglas ravil.

36-aastane Williamson ja 64-aastane Bronson kohtusid kirja teel ja suhtlesid neli aastat, enne kui nüüd kihlusid.

Williamson oli külaliseks brittide populaarses hommikusaates «Good Morning Britain», kus saatejuht Piers Morgan uuris selle kihluse tagamaad.

Williamsoni sõnul ei ole Bronson tema silmis vägivallatsejast vang, vaid hoopis teistsugune inimene kui meedia temast arvab.

Saate teine juht Susanne Reid loetles ette, milliseid kuritegusid Bronson on korda saatnud, kuid näitlejanna katkestas ta kiiresti.

«Charlie tunnistas, et pani toime julmi tegusid, kuid nüüdseks on ta neid kahetsenud ja ta on muutunud. Minu Charlie ei ole enam see Charlie, kes varem,» lausus näitlejanna.

Reid teatas, et Charles Bronson on juba nii vana, et sellises vanuses inimene enam ei muutu drastiliselt.

Siis sekkus ärritunud Piers Morgan, kelle sõnul on Bronsoni puhul tegemist julma mõrvariga ja selleks ta ka jääb.

Morgan lisas, et näitlejanna kihlumine eluaegse vangiga on vaid kuulsuse kogumine, kuid Williamson lükkas selle ümber.

«Olen ka varem olnud suhtes, kuid nüüd leidsin oma hingesugulase, kelleks on Charlie. Me ei kihlunud lisakuulsuse saamiseks, oleme juba varasemast kuulsad,» teatas staar.

Williamsoni sõnul ei häiri teda fakt, et teda tuntakse edaspidi kui tapjast Bronsoni naist.

Charles Bronson on Suurbritannias staarvangi seisuses, temast on kirjutatud mitu raamatut ja tehtud filmi «Bronson», milles mängib peaosa Tom Hardy.