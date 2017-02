Samuel Jackson: suutsin «La La Landi» vaadata vaid 20 minutit

Jackson, kes mängis 1995. aastal mitu Oscari nominatsiooni saanud linateoses «Pulp Fiction», ei teinud saladust, millised filmid talle meeldivad, edastab news.com.au.

Värviküllane film «La La Land» sai 14 Oscari nominatsiooni, kuid Jacksoni arvates on see linateos ülehinnatud.

«Minu silmis on see film üles haibitud, ma suutsun seda vaadata vaid 20 minutit. Ma eelistan klassikalist ja originaalset nagu seda on Fred Astaire ja Ginger Rodgers,» teatas staar.

Jacksoni sõnul ei avaldanud talle muljet ka peredraama «Manchester By The Sea», mida peetakse psühholoogiliselt sügavaks.

«Casey Affleck on peaosas mõjuv, on ka sisu, kuid peaosaline oleks võinud rohkem naeratada ja emotsioone näidata,» teatas Jackson.

Jacksoni sõnul meeldib talle selle aasta Oscari nominatsiooni saanud filmidest «Moonlight», mille peaosas näeb Alex Hibbertit, Ashton Sandersit ja Trevante Rhodesit, kes kehastavad peategelast erinevates vanustes.

«Mulle meeldivad lapsed ja ka need noored näitlejad, kes lapsi ja noori mängivad. Igatahes olen nende fänn,» teatas staar.

Jackson ei teinud saladust, kes tema arvates peaks saama parima meesnäitleja Oscari. Tema arvates vääriks seda Denzel Washington oma osatäitmise eest filmis «Fences».

Jackon lajatas möödunud aasta detsembris, et Oscarile «jahile» minevad filmid on nagu «ühe puuga löödud», kuna tahetakse avaldada muljet nii kriitikutele kui Ameerika Filmiakadeemiale, mis valib kandidaadid välja.

«Kõik tundub olevat politiseerunud, loomulikult on palju häid filme, kuid valik tuleb teha ja mitte lasta end teatud nüanssidel mõjutada. Niipalju kui on inimesi, on ka arvamusi,» teatas staarnäitleja.