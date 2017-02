Jõujook on teinud oma töö: «Sangarid» on esikohafilm

Jaak Kilmi lavastatud filmi nägi nädalavahetusel 19 647 silmapaari, kes jätsid piletikassadesse 115 228 eurot.

Eesti filmina kõigi aegade teise avanädalavahetuse tulemuse teinud «Sangarid» saavutas positsiooni kahe varasema Taska Filmi hiti «Klassikokkutulek» ja «1944» vahel.

«Sangarite» levitaja, ACME Filmi levijuhi Katre Valgma sõnul ootas Eesti kinopublik filmi väga, sest saalide täituvus oli kõikjal üle Eesti väga suur ning näiteks Rakveres olid nädalavahetuse seansid juba varakult välja müüdud.

«Eesti publikule meeldib vaadata häid kodumaiseid filme ja mul on hea meel, et oleme saanud «Sangaritega» pakkuda meeldivaid elamusi, mõnusat äratundmist ja muhedat ajarännakut,» ütles Valgma. «Kogu filmimeeskond on viimaste päevade jooksul saanud palju positiivset tagasisidet, mis näitab, et inimestele läheb «Sangarite» lugu korda.»

Filmi saab näha 19 ekraanil - lisaks Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva suurkinodele saab filmi näha veel üheksas moodsa kinotehnikaga varustatud maakonnakinos.

Režissöör Jaak Kilmi saatis tänusõnad kõigile vaatajatele. «Sattusin nädalavahetusel kokku Aegviidus härraga, kes teatas, et läheb Tallinnasse «Sangareid» vaatama,» muljetas Kilmi. «Minuarust väga lahe, et inimesed on valmis võtma ette suisa eraldi rongisõidu, et meie loodud filmi vaatama minna.»

Kilmi sõnas veel: «Kui väljas võimutseb taas aastaringne kehv suusailm, siis Sangarid võib pakkuda killukest päikest ja lohutust mõrule meele.»

Filmi peategelasi kehastavad Märt Pius, Karl-Andreas Kalmet ja Veiko Porkanen, kelle kõrval astuvad üles veel Henrik Kalmet, Ott Sepp, Marika Barabanštšikova, Tõnu Kark, Andres Dvinjaninov, Esko Salminen ja paljud teised.

Seikluskomöödia «Sangarid» põhineb Martin Alguse originaalstsenaariumil, kes aitas kirjutada Eesti publikurekordi löönud «Klassikokkutuleku». Lavastajaks on Jaak Kilmi, keda kinokülastaja teab kui «Disko ja tuumasõda» ja «Sigade revolutsioon» režissööri. Filmi operaator on Aigars Sērmukšs, kunstnik Katrin Sipelgas, kostüümikunstnik Anu Lensment ja monteerija Tambet Tasuja.

Filmi produtseerib Taska Film («Klassikokkutulek», «1944») ja levitab ACME Film.

Filmi kaastootjateks on MRP Matila Röhr Productions (Soome) ja Film Angels Productions (Läti). Eestis on filmi valmimisele kaasa aidanud Eesti Filmi Instituut, Kultuurkapital, Original Sokos Hotel Viru, Tallink, Cramo jt.

Filmi rahastasid Eesti Filmi Instituut, Kultuurikapital, TV3 ja ACME Film.

Inspireerituna omast ajastust on käesoleva filmi sisu, sündmused ja tegelased väljamõeldis. Kokkulangevused filmi ja reaalsete isikute, nimede või sündmustega on juhuslikud.

Eesti filmide värske TOP 5:

TOP 5 Eesti filmi avanädalavahetuse tulemused (reastatud kassatulemuse järgi):

1 Klassikokkutulek: 33 828 vaatajat, 191 390 EUR

2 Sangarid: 19 647 vaatjat, 115 228 EUR

3 Päevad, mis ajasid segadusse: 15 698 vaatajat, 92 553 EUR

4 1944: 19 030 vaatajat, 89 142 EUR

5 Nimed marmortahvlil: 15 611 vaatajat, 66 829 EUR