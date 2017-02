Trumpi Rootsi terroriviide tekitas hashtagid #LastNightInSweden ja #JeSuisIkea

Rootsi valitsus nõudis eile Valgelt Majalt sellise väite kohta selgitust, sest reedel et toimunud Rootsis mitte ühtegi intsidenti, mida saaks pidada terrorirünnakuks, edastab The Local.

Sotsuaalmeedias käivitus kohe debatt teemal, et mida Trump Rootsis toimunud terrorirünnaku all mõtles ja kas see on lihtsalt üks tema järjekordsetest väljamõeldistest.

Kohe tekkisid ka hashtagid nagu #LastNightInSweden ja #JeSuisIkea, milles Trumpi ja tema administratsiooni pilatakse.

/ Twitter.com

Twitteris hakati pakkuma, et mida Trump tegelikult mõtles. Kas ta viitas Rootsi paksule lumele, kas piiri ületanud põhjapõtradele või hoopis Rootsi suurepärasele sotsiaalsüsteemile või muule.

Lisaks postitati pilte, milles näidati, milline oli Rootsis elu enne «seda terrorirünnakut».

Rootsi valitsuses tekitas Trumpi sõnum ärevust ja Stockholm nõuab Trumpi administratsioonilt selgitust.

Lisaks võtsid Trumpi teemal sõna mitmed Rootsi poliitikud, kaasa arvatud endine peaminister Carl Bildt.

Rootsi välisminister Margot Wallström teatas tviidis, et Oxfordi mainekas sõnaraamatus on väljend «post-truth» (tõejärgne), mis iseloomustab hästi nüüdisaega.

Wallström ei nimetanud otse Trumpi ega tema viidet möödunud reedel Rootsis väidetavalt toimunud terrorirünnaku kohta, kuid ta sõnumist oli aru saada, et ta viitas Trumpile.