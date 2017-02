Andrus Albrechti elu muutus pärast vähidiagnoosi

Lisaks artistinime Bonzo jätmisele on mees lõpetanud ka suitsetamise ning alkoholi tarbimise.

«Elu raputas mind korralikult juba viie aasta eest. Olin siis oma tippkaalus, 150 kilo ringis, ja plaanisin minna maovähendusoperatsioonile,» räägib Albrecht, et läkski operatsioonile kohale, ent maovähenduse asemel ootas teda hulga rängem hoop. «Aparaadid näitasid, et mu parema neeru peal elutseb seitsmesentimeetrine moodustis. Kuu aega hiljem lõigati see koos neeruga välja,» kirjeldab Andrus elumuutvat aega ning tõdes, et kasvaja ei andnud endast varem mitte kuidagi märku.

Loe pikemalt ajakirjast Kroonika.