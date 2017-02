Järgmine Kylie Jenner? Näitlejanna Bella Thorne'i huuled oleks justkui herilaselt nõelata saanud

Teine variant on muidugi, et 19-aastane näitlejanna on läinud Kylie Jenneri teed ja niivõrd kuivõrd professionaalsetelt iluteenuste pakkujatelt huulte suuremaks muutmisel abi saanud.

Mida rohkem, seda uhkem? Meie seekord kahjuks seda meelt ei ole...

#happyvalentinesday ❤️ feel the love today A post shared by BELLA (@bellathorne) on Feb 14, 2017 at 1:21pm PST

Blue is ze warmest color #yungsmurf A post shared by BELLA (@bellathorne) on Feb 9, 2017 at 12:05pm PST