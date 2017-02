Peosoovitus: Eton Messy loojad hullutavad rahvast esmakordselt Eestis

Eton Messy keskendub vähem tuntud uue-aja tantsumuusika levitamisele. Kokku on kogutud lood artistidelt, kes pole siiani veel suures maailmas läbi löönud, kuid kelle looming väärib tähelepanu. Tänu sellele kanalile on laiemale üldsusele tuttavaks saanud Riton ja Kah-Lo Rinse & Repeat ning ka mitmed, oktoobris Studios üles astunud duo Blonde, lood.

Eton Messy kanali põhiliseks sisužanriks on house, deep house, lounge, chill ja elektrooniline muusika. Oma DJ-settides põimivad nad oma loomingut (eelkõige Blonde) kanalisse postitatud leidudega. Žanripiiridest alati lõpuni välja kinni ei peeta - nende live’id on reegline pühendatud pigem vähemtuntud, kuid maitsekale ja heale muusikale.

Vaatamata lühikesele tegutemisajale on ülikoolikaaslaste projektist välja kasvanud muusikamaailma suurkuju. Oma jälje kaasaegse muusika arengusse on nad juba jätnud ja tundub, et sellega piirduda ei kavatseta.

Studio teisel korrusel mängib lisaks Raigo Smith. Esimesel korrusel valivad muusikat Quest ja MVP.

Uksed avatakse kell 00.00.

Rohkem infot peo kohta Facebookis.