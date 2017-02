Tallinn Fashion Week avab märtsikuus moekevade

Juba teist aastat järjest toimub Tallinn Fashion Week kaks korda aastas ning esitleb kodumaisete moedisainerite uusimat loomingut nii sügisel kui ka kevadel. Sel kevadel tervitab Tallinn Fashion Week moesõpru 15.-17. märtsil ning moenädala ametlikuks toimumispaigaks on Hilton Tallinn Park hotelli konverentsikeskus.

«Meil on ääretult hea meel, et huvi kodumaise moeloomingu vastu on niivõrd suur ja üha kasvav. Tänu sellele saamegi kohaliku moeparemiku kaks korda aastas lavale tuua ning üheskoos siinsele disainile kaasa elada,» kommenteerib ürituse peakorraldaja Anu Kikas seekordset Tallinn Fashion Weeki. «Sel kevadel leiab Tallinn Fashion Week aga aset Hilton Tallinn Park hotellis, mis on uusim ja mugavaim asukoht nii disaineritele kui ka moepublikule,» lisab ta.

Tallinn Fashion Week, Diana Arno / Erlend Štaub

Kaheteistkümnendal Tallinn Fashion Weekil astub üles 14 disainerit ja brändi, tuues moenädalale kokku Eesti moedisaini vaieldamatu paremiku. Moenädalale annab 15. märtsil avalöögi kunsti ja moodi ühendav rõivabränd Wear-Arts ning sellele järgnevad 16. ja 17. märtsil Kaidi Kuur, Mammu Couture, Year by Raivo Holm, Diana Denissova, Iris Janvier, Monton, Diana Arno, Triinu Pungits ja Embassy of Fashion ühes oma võrratute disaineritega. Lisaks eelnevalt nimetatud moeloojatele ning brändidele astub TFW raames üles ka juveelipood Goldtime, kes toob moepublikuni värsked ja kaunid nopped Eesti ehtedisaini maailmast.

TFW kolmas päev: Year by Raivo Holm / Erlend Štaub

Sel aastal on aga esmakordselt võimalik mitmete moedisainerite loomingut ka n-ö otse lavalt osta, sest Tallinn Fashion Week teeb koostööd peagi avatava veebimüügi keskkonnaga Pre-o-Porter, mis võimaldab tellida disainerite kõige uuemaid rõivaid enne nende ametlikku tootmist. Pre-o-Porteri platvorm annab moesõpradele võimaluse rääkida kaasa trendide arengus, suunata poodide tootevalikut ning soetada Eesti moedisainerite tipploomingut enne, kui see kauplustesse müügile jõuab. Pre-o-Porter paiskab disainerite tooteid müügile tavapärasest soodsama hinnaga ning ostja saab enda tellitud eseme kätte ühe kuu jooksul. Lisaks aitab antud ettetellimise süsteem vältida liigset tootmist, sest nii ei lähe valmistamisele tooted, mis tulevikus seisma jääksid.

Tallinn Fashion Week 2016, backstage / Anete Palmik

Tallinn Fashion Weeki piletid jõuavad müügile 1. märtsil ning on saadaval nii Piletilevis kui ka üritusel kohapeal. Kevadise moenädala toimumisele aitavad kaasa Peugeot, Oriflame, Embassy of Champagne, Goldtime, RGB, Kevin.Murphy, Magnum ja World Class.

Tallinn Fashion Weeki ametlik meediapartner on Eesti Meedia.

TFW põhiprogramm

Kolmapäev 15.märts

19.00 Wear-Arts (moekeskuses Defitsiit, Koidu 122)

Neljapäev 16.märts

18.00 Kaidi Kuur, Mammu Couture

19.30 Year by Raivo Holm, Diana Denissova

21.00 Iris Janvier

Reede 17.märts

18.00 Monton

19.30 Diana Arno; Goldtime: Eesti ehte disainisümfoonia

21.00 Triinu Pungits, Embassy of Fashion