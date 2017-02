Kristina Viirpalu kritiseerib tänavamoodi: hinnad ja kõik on... Ei kannata isegi kommentaare

«Kui vanasti öeldi, et hall on moes või miniseelik on moes, siis tänapäeval enam niimoodi öelda ei saa. Moedisainer disainib riideid, aga kui tähtsat rolli mood seal mängib?» uuris Reikop.

«Oi, aga moodi on nii palju erinevat!» ohkas Viirpalu. «See mood, mis on tänaval, ei ole kõige ilusam. Tegelikult toodetakse ikka väga palju ebakvaliteetseid asju väga ebakvaliteteetsete lõigete baasil. Hinnad ja kõik on... Ei kannata isegi kommentaare.»

Viirpalu sõnul on tema eesmärk moedisainerina teistsugune.

«Minu kontseptsioon on teha naisi ilusamaks, mitte koledamaks. Ja kanda edasi meie kohalikku kultuuri modernsel kujul,» seletas ta.

Viirpalu sõnul läks tema kollektsiooni esitlus New Yorgi moenädalal igati korda.

«Positiivne oli see, et ma sain kõige suurema ovatsiooni osaliseks. Mõned naised tulid juurde, pisar silmas, ja ütlesid, et nad on väga palju kollektsioone näinud ja see on suurepärane, mida ma teen. See annab jõudu,» rääkis Viirpalu.