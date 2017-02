Miss Reval 2017 kandidaat Valeria: mul on siht ja lähen selle poole, kas või läbi raskuste!

Miss Revali üheksa finalisti pressiesitlus Hilton Tallinnas, keskel ürituse korraldaja Kati Kokkonen

Miss Reval 2017 korrldaja Kati Kokkonen: iludusvõistlusele võisid kandideerida kõik vähemalt 18-aastased Tallinna kaunitarid. Kuna soovin tõsta missivõistluste taset, siis eelistasin finaalivalikul tüdrukuid, kes käivad ülikoolis või on selle lõpetanud.

Ja järgmisel nädalal algab juba väljavalitutel ringreis mööda Eestit, kus külastatakse võistluse sponsoreid, osaletakse üritustel ja arutatakse ka koostöövõimalusi paljude firmadega.

Siit mõned küsimused tänavustele kanditaatidele:

NR 2 Valeria Zemerikina

Kus sa elad?

Tallinnas

Kui pikk sa oled ning kui palju sa kaalud?

175cm 52,5kg

Mitu liiget on sinu peres?

Kolm liiget on minu peres

Mis on sinu amet?

Olen õpilane

Kas oled vallaline või hõivatud?

Olen vallaline

Mis on olnud kõige olulisem/ tähtsaim hetk sinu elus?

Mina arvan, et kõige olulisem hetk meie kõigi elus on siiski täna ehk siin ja praegu. See hetk, milles me elame.

Mis on olnud sinu raskeim kogemus elu jooksul?

Vanemate lahkuminek

Miks soovid olla esimene Miss Reval?

Ma oleks väga õnnelik, kui saaksin esimese koha, aga samas arvan, et kõige tähtsam on võistlusel osalemine. Minu jaoks on see on suur au.

Kes on sinu iidol ja miks?

Näitlejatar Monica Bellucci, sest on väga ilus naine

Kas oled iluoperatsioonidel käinud?

Ei

Mis on sinu moto?

Mul on siht ja lähen selle poole, kas või läbi raskuste!