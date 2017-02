Legendaarsed Kukerpillid saavad 45, palju õnne!

Kukerpillide raudvara Ike Volkov: 45 aastat on päris pikk aeg. Lapsed on suureks kasvanud. Lapselapsed kooliteed alustanud. Mitukümmend plaati lindistatud. Mitu aastat järjestikku laval seistud. Mitu miljonit kilomeetrit bussis higistatud ja külmetatud. Veel vanem tegutsev ansambel on Rolling Stones. Rohkem pole. Sellest kõigest kohtumistel aprillis Eestimaa saalides. Mehed lubatakse lavale. Eestkõneleja ja kaastegija on orkestri poeg Juss Haasma.

Kontserdid toimuvad:

11. aprill Võru Kultuurimaja

12. aprill Viljandi Pärimusmuusika Ait

13. aprill Paide Kultuurikeskus

18. aprill Jõhvi Kontserdimaja

19. aprill Haapsalu Kultuurikeskus

20. aprill Pärnu Kontserdimaja

21. aprill Vanemuise Kontserdimaja

25. aprill Nordea Kontserdimaja

Piletid müügil www.hitivabrik.ee, Piletilevis ja Piletimaailmas.

PS! Vabariigi aastapäevani piletid soodsamad!