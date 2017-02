Tallinna uusim rokiklubi F.U.B.A.R pakub doosi kvaliteetset raskemuusikat!

Klubi on avatud iga päev kella viiest õhtul kuni kella seitsmeni hommikul ja rühib visalt suunas olemaks Eesti kõige enam rock ja metal kontserdeid korraldav paik. Peamiselt kohalikele ja välismaistele "underground" rock ning heavy metal bändidele keskenduvast Tallinna uusimast rockiklubist saab hetkel doosi kvaliteetset raskemuusikat iga reedel ja laupäeval. Klubi programmijuht Madis "Mad" Velström on aga optimistlik ja ei näe, et kohalik rokirahvas pelgalt nädalalõppudel samme Fubari poole seab. Tema sõnul on kogunud kiiret populaarsust ka nädalasisesed kontserdid ning teisipäevane rock-viktoriin. Seetõttu käib pidev programmi täiendamine, et klubis jätkuks tegevust ka argiõhtutel. Lisaks erinevatele üritustele saab kohapeal aega sisustada piljardi, lauajalgpalli, pinksi, erinevate lauamängude mängimise ja ajakirjadega sirvimisega.

Veebruari kava tuleb väga põnev ja tihe, pakkudes kuulajatele kohalikku ja välismaist kvaliteeti pehmest rockist kuni thrash metali ja hardcore'ni välja. Teiste esinejate seas astuvad Fubari laval veebruaris üles Number Ö ja Hilbert's Problems (10.02), Lauri Kuriks ja Tamur Marjasoo bändiga Kuriks ning uus groove metal jõud Intact (11.02) ning ei saa mainimata jätta "F.U.B.A.R. 666" bändide konkursi finaali 18. veebruaril kus võitja läheb koju täpselt 666 euroga. Kavaga saab tutvuda facebook'is sisestades otsingusse "FUBAR Rock Club".