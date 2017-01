Video: 100 miljoni aasta vanune «tulnukas» merevaigus

Uurimine näitas, et tegemist on emase putukaga, selle liigi esindajatele anti teaduslikuks nimetuseks Aethiocarenus burmanicus, edastab Live Science.

Teadlaste sõnul ei olnud nad varem sellist putukat näinud ja selle tõttu tehti tema jaoks uus perekond Aethiocarenodea.

«Sel putukal on palju jooni, mis ei sobi kokku ühegi teise eelajaloolise putuka omadega. Me ei olnud varem midagi sellist näinud ja selle tõttu leidsime, et tegemist on senitundmatu liigiga,» teatas entümoloog George Poinar.

Poinar lisas, et kõige kummalisem oli selle putuka juures tema «tulnukat» meenutav välimus. Tal on pikk kael, suured silmad ja kummaline venitatud kujuga kolmnurkne pea. Teadlase sõnul tegi ta halloween'iks seda putukat meenutava maski, mis ehmatas lapsi nii palju, et tal tuli see eest võtta.

Teadlaste sõnul sobis «tulnuka» välimus keskkonda, kus see putukas elas, sest see aitas tal peituda ja tal ellu jääda. Ta suutis oma pikka kaela pöörata 180 kraadi ehk sõna otseses mõttes vaadata seljataha. Kaelas asuvatest näärmetest pritsis ta ainet, mille abil tal kiskjaid eemale peletas.

«Ka tänapäeval suudavad putukad 180 kraadi pead pöörata, kuid üles ja alla, mitte kõrvale nagu see putukas,» teatas Poinar.

Lameda kehaga putukas oli vaid 4,5 millimeetrit pikk, tal ei olnud tiibu ja selle tõttu ei saanud ta lennata. Ta liikus oma pikkade saledate jalgade abil puudel ja maapinnal.