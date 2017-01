Elu24 Soomes! UMK finalist Anni Saikku: tunnistan esmakordselt intervjuus, et olen biseksuaalne

Anni kannatab aktiivsus-tähelepanuhäire all juba väikesest saadik ning muusika on tema jaoks olnud olukorraga toimetulemise osas teraapia eest. Kui taolise diagnoosiga inimesed võitlevad tihti ebakindlusega, siis Anni sõnas, et on leppinud sellega, milline ta on ning loodab, et ka teised teda sellisena aktsepteerida suudavad.

Samuti tunnistab lauljanna, et kui tänaseni on ta laulnud pigem cover'eid, siis nüüd, võistluslooga «Reach Out For The Sun», on ta võtnud otsutava sammu oma muusika loomise ning esitamise suunas.

Ühes Ylele antud intervjuus ütles noor naine muuhulgas, et uuele aastale läheb ta vastu sooviga, leida enda kõrvale kas poiss- või tüdrukusõber. Meiega sel teemal lähemalt rääkides tuli üllatuslikult välja, et Anni ei olegi üheski intervjuus varem otsesõnu välja öelnud, et on biseksuaalne.

Milliseks Kiievisse pääsemise nimel võistlev muusik Soome muusikamaastiku hetkeseisu hindab, ning kas ta ka ennast sellel tulevikus tegutsemas näeb, kuuled videost!