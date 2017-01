Robert Linna: ei tea, kas Elephants from Neptune sobiks mängima mõnda pesupulbri reklaami...

Elephants from Neptune solisti Robert Linnat õnnitles Elu24 meeskond, kes avaldas kaastunnet, et elevandid ei viinud lisaks Aasta ansambli ja Aasta rockalbumi tiitlile koju ka ihaldusväärset Aasta Albumi tiitlit. Koore kooris tänavu taas Karl-Erik Taukar.

Robert, kas oli pisut kehv tunne ka, et Aasta Album ei tulnud elevantidele?

Robert: Ei, üldse mitte. Mul on väga hea tunne. Ma ei registreeri enda jaoks ka seda, mis riigis või ajas ma elan... Minu jaoks on oluline see, mida ma teen ja ma üritan teha seda võimalikult hästi.

Kas teil on plaanis ka Eestist välja murda? Teil on kindlasti mänedzer, kes selle eest hoolt kannab?

Robert: Jah, loomulikult on meil mänedzer... Aga võib-olla see Eestist välja murdmine on pisut väljaspool minu haardeulatusest. Mina annan endast nagunii parima, olgu see lause klišee või mitte... Teen nii hästi, kui oskan ja kui keegi oskab sellest lugu pidada, nagu Elu24 lugejad, siis mul selle üle väga hea meel. Ja kui see viib mind Balti jaama tunnelisse või Londonisse või miks mitte kas või Ungarisse, siis mul on selle üle topelt hea meel. Kuigi jah, kõik pole sada prossa ainult minu teha...

Huvitav, kas Elephants from Neptune sobiks mängima mõnda pesupulbri reklaami?

Anu: Ei!!! Selleks on Ott Leplandid ja Karl-Erik Taukarid! Kui seda teeks elevandid, siis ma lööks teid maha...

Robert: Aga võib-olla see ongi põhjus miks meid ei kutsuta välismaale mängima...