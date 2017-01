Elu24 video! Karl-Erik Taukar: ullikesed on palju enesekindlamad, kui need, kes on aru saanud, kus nad tegelikult on

Karl-Erik Taukar rääkis Elu24-le, et auhinda vastu võtta on tema jaoks kirjeldamatu tunne. "Kui täna hõigati välja, et aasta album on "2", siis see oli maaväline kogemus minu jaoks, see on palju rohkem kui värske, see on kõrvust tõstetud ja jalaga persse antud tunne," kirjeldas Karl-Erik oma suurt rõõmu.

Kõige suurem katsumus albumi tegemise juures oli muusikutest punti koos hoida. "Kõigi andekust on märgatud ka mujal, kõik on tegusad ja toimekad teiste artistidega samamoodi," tunnistas laulja, et plaan oli teise albumiga end ületada. "Teise albumi needus oli meil kukil. See on kurikuulus nähtus, mis teisega juhtub, et sa ei suuda kuidagi esimest ületada. Me püüdsime südamest."

EMA 2017 pidulik gala Nordea Kontserdimajas. Karl-Erik Taukar / Erlend Štaub

Karl-Erik tunnistas, et ta on oma elus sisimas pigem laisk inimene: "Ma ei julge seda noortele soovitada, et laiskadel läheb jube hästi," rääkis muusik, et ta on ikka piisavalt laisk ja erfektionistiks ennast nimetada ei saa.

Kui teiste jaoks õhkub Karl-Erikust enesekindlust, siis tegelikult oli muusik kaks aastat tagasi enda sõnul palju enesekindlam. "Inimese tarkus on see, kui ta teab, kui rumal ta on. Kaks aastat tagasi arvasime, et kõik on lahe ja ilgelt laheda plaadi tegime. Täna oli asju, milles ma kahtlesin ja üle mõtlesin, rohkem kui kaks aastat tagasi.

