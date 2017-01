Donald Trumpi Mar-a-Lago kuurort kahekordistas liikmetasu

See tõi kaasa spekulatsiooni, et Trump ja ta firma The Trump Organization kasutab presidendiametit isikliku kasu suurendamiseks ära, edastab The Independent.

Ei ole teada, kas liikmetasu suurendamise võis põhjustada asjaolu, et pärast Trumpi presidendiks saamis tunti selles erakuurortis puhkamise vastu suuremat huvi ja masside eemale hoidmiseks tõsteti tasu või takistatakse tasu tõstmisega sinna saabumast neid, keda Trump seal näha ei taha.

Donald Trumpi Mar-a-Lago kuurort / CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Liikmed saavad seal nautida mitmesuguseid luksusi, seal on suur ballisaal, rannaala, basseniala, tenniseväljakud ja restoranid.

2012. aastal langetas see kuurort liikmetasu 200 000 dollarilt 100 000 dollarini, kuna kliente jäi Bernie Madoffi investeerimisskandaali järgselt väheks, nüüd aga tõsteti, kuna väidetavalt tuntakse kuurorti vastu liiga suurt huvi.

Donald Trumpi Mar-a-Lago kuurort / TNS/Miami Herald/TNS/Sipa USA/Scanpix

Trumpi Hotels tegevjuht Eric Danziger sõnas, et neil on plaanis laieneda.

«USAs on 26 suurlinnastut, meil on hotelle viies linnastus, ma ei näe põhjust, miks me ei võiks olla neis kõikides,» teatas tegevjuht.

Trump astus oma korporatsiooni The Trump Organization eesotsast tagasi enne USA presidendiks saamist ja andis juhtimise üle oma poegadele, kuid ikkagi kahtlustatakse, et Trump kasutab oma positsiooni äritegemises ära.