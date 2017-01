Pildid ja video: Alec Baldwin pilas protestimiitingul Donald Trumpi

Fox News teatel osales Trumpi vastasel protestimiitingul «We Stand United» umbes 25 000 inimest.

Baldwin ei kandnud eilsel ülesastumisel parukat ega ülikonda, vaid jaheda ilma tõttu mantlit, kuid ta näitas, et ka nii saab Trumpi pilada. Baldwini viitas oma etteastes Trumpi värskeimale skandaalile, milleks on Briti endise luuretöötaja Christopher Steele’i koostatud salaraport, mille kohaselt olevat Trumpil salasuhted Venemaaga ja ta kasutas Moskva hotellis prostituutide teenuseid.

Alec Baldwin Trumpi vastasel protestimiitingul / Bryan R. Smith/AFP/Scanpix

«Tahan rõhutada, et olen siin jahedas olnud pikka aega, kuid ma pean saama Wcsse, et pissida. Ma pean vastu seni, kuni olen jõudnud New Yorgis asuvasse Venemaa konsulaati, kuid seni pean vastu pidama,» teatas Baldwin oma esinemises.

Ta lisas, et kui ta lõpuks on jõudnmud Venemaa konsulaati, siis ta naudib urineerimist ja sellest saab tema elu kõige pikem WCs käik.

Alec Baldwin Trumpi vastasel protestimiitingul / Bryan R. Smith/AFP/Scanpix

Baldwini kõne muutus siis tõsisemaks ja ta ärgitas ameeriklasi Trumpi võimu ajal mitte alla andma ning soovitas protestil osalenutel selgitada oma lastele, mis riigis toimub.

«Lapsed ei ole kunagi liiga noored, et neile selgitada tegelikku elu. Nad ei ole kunagi liiga noored ka selle jaoks, et nad saaksid aru, mida tähendab olla õige ameeriklane,» lausus staar.

Protestimiitingul osalesid lisaks Baldwinile veel näitlejad Robert De Niro, Julianne Moore ja Marisa Tomei, kes samuti on Trumpi vastased. Sündmuse korraldasid režissöör Michael Moore ja näitleja Mark Ruffalo.