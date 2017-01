Video: 17-aastane tüdruk vägistas noa ähvardusel mehe

Politsei andmetel ründas Lestina Marie Smith meest ja ähvardas teda pussitada, kui mees temaga ei seksi, edastab mlive.com.

Smith lükkas mehe põrandale, hoides nuga käes ja sundides meest talle tegema nii suu- kui vagiinaseksi.

Smithile esitati süüdistus seksuaalkuriteos, kui ta süüdi mõistetakse, võib ta saada eluaegse vangistuse.

Juhtum leidis aset 11. jaanuaril, juhtumi käsitlemine kohtus jätkub veebruaris.

Politsei sõnul on see juhtum ebatavaline, sest tavaliselt on vägistajateks mehed.

Uurimine näitas, et Smith on sotsiaalmeedia agar kasutaja, kuna ta postitab sinna sageli selfisid.