CIA arvates on lusikaväänajal Uri Kelleril paranormaalseid võimeid

Keller on esinenud nii televisoonis kui show’del, kus ta demonstreerib lusikate, nugade ja kahvlite väänamist mõttejõu abil, edastab The Telegraph.

CIA uuris Kellerit 1973. aastal kaheksa päeva jooksul, testiti tema selgeltnägemise ja telepaatilisi võimeid. Seda tehti CIA Stargate programmi raames, mille abil otsiti isikuid, kelle paranormaalseid võimeid saaks ära kasutada luures.

CIA Stargate programmi mainitakse näiteks 2009. aasta Hollywoodi filmis «The Men Who Stare at Goats», mille peaosas on George Clooney. Filmis üritavad mehed tappa kitse vaid talle otsa jõllitamisega, lootes et nende pilk on surmav.

CIA ei palunud Kelleril siiski kitsedele otsa vaadata ja neid pilguga tappa, vaid lasi tal teha lusikate, nugade ja kahvlite väänamist energia abil ning äraarvamist, mida teised inimesed mõtlevad.

«Keller läbis katsed väga edukalt, ta demonstreeris, et tal on paranormaalseid võimeid,» võtsid CIA esindajad katsed kokku.

CIA lõpetas Stargate programmi 1998. aastal, kuna tulemused olid küsitavad ning nad ei saanud vajalikku materjali, mida oleks saanud kasutada luureoperatsioonides.

Keller teatas pärast CIA arhiivide avalikustamist meediale, et see, mis paljastati, on vaid jäämäe tipp. Lisaks CIA-le pidi ta oma ebatavalisi võimeid demonstreerima kaa Iisraeli luureorganisatsioonile Mossadile ja veel mitme riigi luurele.

Kelleri sõnul tegi CIA temaga külma sõja ajal katse kiirguslaboratooriumis, et kas tal õnnestub mõttejõu ja energia abil näiteks tuumapomm plahvatama panna.

CIA uuris Kellerit ka Clifornias Stanfordi uurimisinstituudis 4. – 11. augustini 1973, pannes ta helikindlasse ja akendeta ruumi.

Esimese katses pidi Keller arvama ära, millise juhuslikult valitud sõna agendid ja teadlased valisid. Esimsesks sõnaks oli «süüde» ja teadlane joonistas ilutulestikuraketi. Keller ei teadnud sõna ega näinud ka pilti, kuid ka tema joonistas midagi, mis meenutas ilutulestikuraketti.

Järgmine sõna oli «viinamarjad» ja joonistus olid lillad ringid, mis kujutasid punaseid viinamarju. Ka Keller joonistas sellised ringid.CIA dokumentide kohselt oli nii uurijate kui Kelleri pildil 24 viinamarjaga kobar.

Järgmises katses oli Keller laboratooriumis edasi, kuid teadlased kolisid umbes ühe kilomeetri kaugusele ja siis oli sõnaks «saatan» ja pildil mees kolmikhargiga.

Keller joonistas siis pildi, millel oli kolmikhark, piibli kümme käsku, õun koos õunaussiga ja madu.

Tehti veel mitmeid samasuguseid katseid, mis olid Kelleri jaoks samuti edukad.

CIA langetas Kelleri kohta otsuse, et ta suudab energia ja vaimu abil tabada, mida teised inimesed mõtlevad ja joonistavad.

BBC näitas 2013. aastal dokumentaalfilmi, milles väideti, et ta töötas aastaid CIA ja Mossadi salaagendina ning ta mustkunstniku etteasted olid vaid suitsukate.

Keller sõnas, et luureagentuurid tahtsid teda kaasata saladuste lahendamisse, ta tegigi mõna asja, kuid ta ei ole kunagi agent olnud.

Kelleri sõnul oli tal huvitav vaadata, kuidas George Clooney teda 2009. aasta filmis « The Men Who Stare at Goats» kehastas, kuid kui näitleja pidi pilguga tapma kitse siis CIA palus tal tegelikult tappa sea.

«CIAd huvitas, kas ma näiteks suudaksin pilgu ja keskendumisega panna seisma näiteks Nõukogude Liidu juhtide südame. Mis sai seast, seda ma ei paljasta,» teatas mustkunstnik.