Video: Curiosity leidis Marsilt tõenäoliselt raudmeteoriidi

NASA Mars Science Laboratory avaldas foto, millel on näha halli värvi metallillist objekti, mille kulgur leidis Marsi Sharpi mäe piirkonnast, edastab Daily Mail.

Curiosity kulgur / NASA/REUTERS/Scanpix

Kui NASA teadlased kinnitavad, et tegemist on meteoriidiga, siis on see alles kolmas objekt, mille Curiosity on oma rohkem kui nelja aasta pikkuse missiooni käigus leidnud.

Curiosity esimene leid pärineb 2014. aastast ja sellele anti nimeks Lebanon, kuna selle kuju meenutab Liibanoni riiki. Teine leid pärineb möödunud aasta novembrist, sellele anti nimeks Egg Rock, sest see on munakujuline ja see võib samuti olla metallmeteoriit.

Ekspertide sõnul on NASA avaldatud uuel pildil näha ka remaglüpti, mis on meteoriidi pinnal oleva õhukese tumeda sulamiskooriku lohukesed.

Curiosity leitud objekt Marsilt / Kuvatõmmis/Youtube

Curiosity tegi Sharpi mäe objektist pildi 12. jaanuaril, kasutades selleks oma mastikaamerat. Lisaks uuris ta seda oma ChemCam laseriga, et saada teada koostis.

NASA teadlaste arvates viitavad objekti kuju, pind ja läige, et tegemist on rauast ja niklist koosneva meteoriidiga.

Marsilt on ka varem leitud sarnaseid objekte, seega võib ka nüüdne olla raudmeteoriit, kuid NASA peab seda kinnitama.

Teadlaste sõnul leidub nikli ja raua sulamit mitmetest kosmilistest objektidest, näiteks planeetide tuumast. Nüüd leitud objekt võib pärineda asteroidilt, mis liigub Marsi ja Jupiteri vahel asuvast asteroididevööst.