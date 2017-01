Galerii! Trummi ja Bassi pioneer DJ Zinc pani Studios püsti korraliku reivi

DJ Zinc on viimase 20. aasta jooksul mõjutanud oluliselt elektroonilise muusika arengut ning nihutanud žanri piire. Esimest korda astus ta üles piraat-raadiojaamas Impact FM juba 1991. aastal. Tema tõeline tähelend sai aga alguse aastal 95, mil edetabelite tippu sööstis «Super Sharp Shooter», mille rolli trummi ja bassi muusika mõjutajana on raske ülehinnata. Järgnes laialt populaarsust kogunud remix Fugees loost «Ready or Not». Viimastel aastatel on mees liikunud oma loomingus rohkem house ja bassihouse muusika suunas.

Vaata galeriist, kuidas raju pidu Studios möödus!