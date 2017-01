Vau! Kriss Sooniku looming särab järjekordse maailmakuulsa staari seljas

Lauljatar Mel C poseerib armastatud moelooja loomingus Prantsuse moe- ja muusikaajakirjas Modzik ning kannab mõni aeg Tallinn Fashion Weeki laval nähtud mullikilest tehtud seelikut.

Tallinn Fashion Week 23.10.2016 Kriss Soonik / Erlend Štaub

«Sporty oli mu lemmik ja Spice Girlsid on ikkagi girl power´i legendid, et see on väga kihvt uudis,» särab pesudisainer Kriss Soonik Õhtulehele ja tunneb edust igati elevust.

Muide, Krissi loomingut fännab ka modell Naomi Campbell.