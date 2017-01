Milline oli OK algne tähendus?

Allan Metcalf kirjutab oma 2001. aasta raamatus « OK: The Improbable Story of America’s Greatest Word» (OK: Ameerika suurima sõna ebatõenäoline lugu), et OK on meie planeedil kõige enam kasutatav väljend, millel ei ole mitte mingit seost ladina, vana-kreeka ega mõne teise iidse keelega.

Metcalfi sõnul teavad kõik, et OK-ga viidatakse positiivsele, jaatusele, nõustumisele jne.

«Vahel kasutatakse ka «okay», kuid pigem tuleks kasutada OK, sest see on kas «oll correct» või «all correct» lühend.

USA keelteadlase Allen Walker Readi sõnul ei ole OK tänapäevane leiutis, vaid selle juured ulatuvad aastasse 1839, mil see ilmus esmakordselt Bostoni ajalehes trükituna.

Tegemist oli siis reporterite ja toimetajate seas populaarse väljendiga, millega näidati, et lehes kirjutatu vastab tõele ja on korrektne.

19. sajandi alguses leiutasid USA ajakirjanikud inglise keeles mitmeid lühendeid, nende seas ka OK, mis muutus juba siis väga populaarseks ja läks väljaannetest massidesse.

Keeleteadlasi on huvitanud, kuidas OK on 200 aastat vastu pidanud ja aina suuremat kasutust leidnud.

OK levikule aitas kaasa ka USA kaheksas president Martin Van Buren, kes kasutas seda 1840. aastal oma valmiskampaanias.

Van Bureni toetajad kasutasid tema kohta hüüdnime Old Kinderhook ehk lühidalt OK. See hakkas meeldima ka ta vastasetele, kes samuti hakkasid teda hüüdma OK, kuid nad tegid sellest oma variante nagu «out of c(k)ash» (sularahast lage), «out of c(k)aracter» (iseloomutu), «orully c(k)onfused» (suu peale kukkunud) jne.

OK oleks võinud pärast Van Burenit unstustehõlma jääda, kuid siis hakkas levima telegraaf, mis selle üles noppis. 1870. aastatel teatasid USA telegrafistid üksteisele sõnumi kättesaamisest OK-ga.

On ka neid USA keeleteadlasi, kelle arvates pärineb OK hoopis Choctaw indiaanlaste keeles olevast sõnast «okeh», mis tähendab «õige, korras».

Veel on pakutud, et OK algupära tuleks otsida šoti keelsest sõnast «och eye» või siis kreeka keelsest «ola kala» või prantsuskeelsest «aux cayes». Võimalik, et OK juured on kõigis nimetatutes.

Keelteadlaste sõnul saab tänapäeval OK-ga edasi anda paljusid asju, isegi negatiivseid, sest siis saab seda esitada kas küsimuse või hüüatusena.

OK-d väljendatakse samuti käemärgina, selle puhul on pandud pöial ja nimetissõrm kokku moodustades «O».

Joogas kasutatakse OK käemärki mediteerimisel, pöidla ja nimetissõrme kokkupanekul tekkiv energiavool kätes ja kehas aitab keskenduda. Samuti viitavad sellisel viisil kokku pandud sõrmed harmooniale.

Negatiivses tähenduses tähendab OK käemärk nulli, tühja kohta ja isegi joodikut, kuid enamjaolt on see siiski positiivse tähendusega žest.