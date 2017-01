Fotod: Siret Kotka ja Martin Repinski käisid perega suusatamas ja peavad pulmaplaane

«Käisime koos Martini poja ja minu vennapojaga Lätis Cēsises suusatamas. See oli meil esimene kord,» rääkis Siret Kotka Elu24-le, et kuna lapsed on pisemad, siis nemad kasutasid ka instruktori abi.

Suusatamisest jäi Siretil nii meeldiv kogemus, et mäele minnakse kindlasti veel tagasi. «Poistele ja mulle endale ka väga meeldis. Martin on ise käinud palju suusatamas,» rääkis Kotka, et Repinski on suusatanud nii Austra kui Itaalia mägede nõlvadel ning seekord otsustati koos Lätti minna.

Lisaks koos talvemõnude nautimisele teeb paar ka pulmaplaane ning on kihlunud. «Võin öelda, et abiellume suvel,» jättis Kotka kihluse hetke ja pulmade täpse aja veel saladuseks.

Õnne ja jaksu!