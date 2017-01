Karmid võtted! Victoria Beckham takistab advokaatide abil Spice Girlsi ühinemistuuri

42-aastane moelooja võttis oma advokaadid appi, et takistada Mel B, Emma Buntoni ja Geri Horneri plaanitavat taasühinemistuuri, kirjutas The Sun.

«Tüdrukud on täiesti löödud. See on väga kurb asjade lõpp... Victoria oli suur osa nende elust ja nüüd kasutab ta oma advokaate, et nende comebacki takistada,» ütles allikas. «Victoria on Spice Girlsis oldud aja üle uhke, kuid see näitab, et ta soovib grupiga kõik seosed katkestada.»

Allika sõnul kardab Victoria, et bändi uued laulud võivad Spice Girlsi pärandit kahjustada.

«Victoria võtab end nüüd väga tõsiselt ja ta ei taha selle projektiga seotud olla. Ta tunneb, et kui nad hakkavad vanu Spice Girlsi laule esitama, tekib see seos kaudselt,» lisas allikas.