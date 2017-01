16. sajandil oli tavaline, et venipeeker visati pärast tühjendamist puruks

Kuna hoovist leiti sadu portselanist joogianumate kilde, siis oletatakse, et pärast joogi joomist visat peeker või tass puruks ja teenja tõi uue, edastab Yle.

Arheoloog Holger Rode ja ta meeskond leidis metsloomade luid, mis olid segamini portselankildudega, mida oli väga palju ja selle tõttu oletatakse, et neid joogianumaid kasutati umbes ühe korra ja siis lõhuti.

Tegemist ei olnud tänapäevaste odavate papptopsidega, vaid üsna kallite jooginõudega, kuid neid tabas ühekordsete papptopside saatus.

Lossihoovist leitud portselanist joooginõudel olid rohekates ja punastes toonides mustreid, eelkõige lili ja taimi.

Kui tänapäeval saavad kõik juua ühekordsetest joogianumatest, siis 500 aastat tagasi viitas joogianuma ühekordne kasutamine jõukusele. Üsna kalli peekri või tassi lõhkumine näitas, et selle omanikul on raha uute ostmiseks.

Rode lisas, et peekreid, tasse ja teisi joogianumaid lõhkusid Wittenbergi lossis elanud Ascania ja Wettini suguvõsade esindajad.

Wittenbergi lossi hakkas 1480. aastal ehitama keiser Frederick III (1463 – 1525), kuid juba varem oli seal väiksem, Ascani aadliperekonna ehitatud kindlus, millest on väljakaevamistel leitud osi.

Möödunud aasta novembris käivitati piirkonnas uued väljakaevamised, kuna sinna hakatakse rajama torustikku.

Arheoloog Harald Melleri teatel leiti väljakaevamistel ka ahjukive, millel on erinevaid mustreid ja pilte, kaasa arvatud piiblistseene ning tänapäeval on need uurijate jaoks üsna väärtuslikud objektid.

Wittenberg nängis Euroopa ajaloos ja kiriku lõhenemises suurt rolli, sest just seal naelutas Martin Luther 1517. aastal oma kuulsad 95 teesi kiriku uksele, nõudes muutusi katoliku kirikus.

Ajaloolistel andmetel olevat Lutheril olnud umbes selline ahi nagu see oli Wittenbergi lossis ja see lubab oletada, et Luther käis läbi võimukandjatega, kes tegid talle ahju näol kalli kingituse.

Pilte vaata siit.