Ungarlannast kaameranaine sai põgenikule jala ettepanemise eest tingimisi karistada

Lõuna-Ungari Szegedi kohtu teatel oli László tegutsemine ebamoraalne, samas tema advokaadi sõnul üritas kallist kaamerat käes hoidnud naine end rahvamassi eest kaitsta, edastab The Telegraph.

Kohus mõistis kaameranaise põgenike vastu vägivalla kasutamises süüdi ja talle mõisteti kolme aasta pikkune tingimisi karistus.

Ungari N1 TV kanalil töötanud László tegevuse jäädvustasid ühe teise kanali esindajad ja see video jõudis rahvusvahelisse meediasse. Videol on näha, et Serbia-Ungari piirilinnas Röszkes jooksevad põgenikud, kelle seas on ka mees, kes kannab süles last, kuid kaameranaine paneb neile jala ette ja nad kukuvad. Naine lööb jalaga veel ühte põgeniklast.

Petra László / Kuvatõmmis/Youtube

Telekanal, mida peetakse Ungari parempoolse Jobbiki partei häälekandjaks, vallanda skandaali sattunud töötaja.

Ungarlanna kaitses end kohtus, öeldes et ta sattus paanikasse kui nägi sadu põgenikke enda suunas jooksmas.

Petra László / Kuvatõmmis/Youtube

László sõnul sai ta pärast intsidenti mitmeid tapmisähvardusi ja ta sattus laimukampaania ohvriks, kuna teda peetakse vägivaldseks. Samas ta kahetseb, et ta põgenikke takistas ja neid ründas.

Petra László / Youtube

László sõnas 2015. aastal rahvusvahelisele meediale, et ta plaanib koos oma perega kolida Venemaale, kuna ta elu on Ungaris ohus, kuid seni ei ole ta seda teinud.

2015. aastal saabus iga päev Ungarisse tuhandeid põgenikke, kes lootsid liikuda edasi kas Saksamaale või Rootsi. Kuna põgenikke saabus väga palju, langetasid Ungari võimud otsuse püstitada Ungari-Serbia piirile 175 kilomeetri ulatuses turvatara.

Ungari kaudu jõudis 2015. aastal Lääne-Euroopasse umbes 400 000 migranti.

László poolt rünnatud süürlane sai hiljem Hispaanias asüüli, ta töötab nüüd noorte jalgpallitreenerina.