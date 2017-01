James Corden: Pierce Brosnan oli minu vastu uskumatult ebaviisakas

38-aastase Cordeni sõnul leidis ebameeldiv kohtumine aset U2 kontserdil.

«Pierce Brosnan on üks ülbe mees! Ma käisin U2 kontserdil. Olin seal oma sõbra Louis' ja tema naise ning oma naisega. Pierce oli seal oma sõpradega ja nad lahkusid poole kontserdi pealt. Nad olid väga pikka aega ära, kuid me jätsime nende kohad vabaks. Kuid ühel hetkel liikusin oma naisega lava poole ja sõna otseses mõttes - ma pole iial midagi sellist kogenud - ühel hetkel ilmus Pierce'i käsi ja lihtsalt lükkas mind kõrvale! Ma vaatasin teda ja ta isegi ei vaadanud mu poole, vaid lihtsalt läks tagasi oma alasse. Võib vist öelda küll, et ta on natuke ebaviisakas inimene,» seletas Corden.