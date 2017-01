Kuula! Declan McKenna avaldas päevakajalise singli kevadel ilmuvalt albumilt ja esineb veebruaris Tallinnas

Kuula lugu “The Kids Don’t Wanna Come Home”:

Hiljuti täisealiseks saanud Declan McKenna on väga lühikese ajaga tuntust kogunud õhuliste alt-pop lugude ning targa ja köitva lüürika kombinatsiooniga oma loomingus. See noor Briti muusik ei väida end teadvat kõiki vastuseid, kuid leiab siiski, et on kohustatud esitama mõned asja- ja ajakohased küsimused.

Lugu on inspireeritud sündmusteseeriast 2015 aasta jooksul kuni 13. novembril toimunud rünnakuni Pariisis. Sündmus jättis Declani hinge väga reaalse hirmu ja haavatavuse tunde, mida noormees varem kogenud polnud. Lahkudes Pariisist selle hommiku varastel tundidel tajus ta, et oli äsja kogenud midagi, mida ta oma lauludes varasemalt väljendada püüdis ehk tänapäeva noore jõuetust selles maailmas, kogedes šokke ja terrorit ning tagajärgi samuti ebakindlust tuleviku suhtes.

Lugu vastandub ka üldlevinud arusaamale, et tänapäeva noored on enesekesksed ja oma mobiilide külge liimitud. Reaalsuses, väidab Declan, on tema ja tema sõbrad poliitikaga enam kursis kui kunagi varem ning hoolivad teemadest nagu konfliktid, majandus ja kliimamuutused. Lisaks frustratsioon, et Declani põlvkond on seni olnud liiga noor hääletamaks küsimustes, mis puudutab otseselt nende tulevikku. Hoolimata tõsistest teemadest tekitab lugu “The Kids Don’t Wanna Come Home” siiski lootuse tunnet ning noorte sõnumit võitluses positiivse muutuse eest läbi kunsti ja sõna.

Tegu on köitva meloodiaga looga, mis on lisa kiirelt populaarsust koguva noore artisti fantastiliste lugude kollektsiooni, mis ilmub albumi kujul juba sel kevadel.

Vaata Declan McKenna esinemist Isombard live tele-show's "Later… With Jools Holland":

Declan McKenna esineb koos Blossomsiga Baltikumis järgmistel kuupäevadel:

21.veebruar – Rock Café, Tallinn

22. veebruar – Palladium, Riia

23.veebruar – Loftas, Vilnius