Suure Soome sisse ilmus väike Soome

18-aastase Juuso Puttoneni sõnul tähistas loodus omamoodi Soome 100. isesesvusaastat, luues Soome kaarti meenutava kujutise, edastab iltasanomat.fi.

Ta tegi loodusilmingust oma nutitelefoniga pildi, millel on näha, et üldjoontest oleks nagu tegemist Soomega, kuigi Soome põhja- ja lõunaosa üle saaks natuke nuriseda, et kõik ei ole nii, nagu peab.

Puttonen sõnas, et rohkem kui 1300 kilomeetri pikkune piir Venemaaga on selgelt näha ning hea fantaasia abil saab näha ka Ahvenamaad.

«Tegin selle pildi möödunud laupäeval kell 13.34. Võimalik, et see Soomet meenutav kaart tekkis veevoolu, jää ja lume sulamise ning veel mingi asja koosmõjul,» arutas soomlane.

Soome oli 20. sajandi alguses osa Vene tsaaririigist, kuid tänu Venemaal toimunud revolutsioonile sai võimaluse isesiesvuda. Soome parempoolne valitsus kuulutas riigi iseseisvaks 6. detsembril 1917.

Pilti vaata siit.