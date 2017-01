Video: Donald Trump lõpetas pressikonverentsi oma reality-sarjast tuntud hüüdlausega «You're fired!»

Trumpi tuntuim hüüdlause «You're fired!» (Sa oled vallandatud!) on pärit tema kunagisest tõsielu-võistlussaatest «Celebrity Apprentice».

Trump kasutas hüüdlauset rääkides oma kahest vanemast pojast, kes tema presidendiks olemise ajal tema äriettevõtmised üle võtavad.

«Ma loodan, et pärast kaheksat aastat saan naasta ja öelda: «Oh, te tegite head tööd!»,» sõnas Trump.

«Teisel juhul, kui nad tegid kehva tööd, ütlen... Sa oled vallandatud!» teatas Trump ja lisas selle juurde näpuga näitamise žesti.

Sellega lõppes Trumpi aasta esimene pressikonverents.

