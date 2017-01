Vaata ja võrdle! Kümme kilo kaotanud Andres Kuusk: vorm on nii hea, et ise ka kardan ennast

«Sõbrad viskavad nalja, et «Foorumil» ei ole sel aastal enam seda kaalu ja ma pean tõesti tunnistama, et kuna saatejuht on kaotanud kümme kilo, siis tsiteerides klassikuid: «alla sajakilosel mehel oma arvamust ei ole»,» rääkis tugevalt kaalu kaotanud saatejuht Andres Kuusk eile «Ringvaates» itsitavale Grete Lõbule.

Andres Kuusk. Üks «Valimisstuudio» saatejuhtidest. / MIHKEL MARIPUU/PM

Nimelt olevat Andresele helistanud üks hea tuttav-sugulane, kes tundis muret mehe tervise pärast, kuna ta olevat nii kõhnaks jäänud.

«Tervitused, vorm on nii hea, et ise ka kardan ennast,» kinnitas Kuusk eilses saates vaatajatele, et muretseda ei ole vaja.

